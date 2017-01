19 ottobre 2014 George Clooney e Amal, luna di miele rovinata da una tempesta tropicale Catastrofe alle Seychelles, dove gli sposini sono rimasti bloccati per 2 giorni da piogge, vento e fulmini Tweet google 0 Invia ad un amico

12:10 - Se al matrimonio è filato tutto liscio, lo stesso non si può dire per la luna di miele. Dopo le nozze-show a Venezia, infatti, George e Amal Clooney sono volati alle Seychelles. Ma il tempo non è stato clemente con loro: gli sposini sono rimasti bloccati per ben due giorni a causa di una tempesta tropicale. La sposa però si è consolata con un regalo da sogno dell'attore: una villa da 12 milioni di euro in campagna, a 50 chilometri da Londra.

Doveva essere la luna di miele dell'anno, dopo un volo di 21 ore su un jet privato. E invece si è trasformata in una catastrofe. Come spiega la radio francese France Info, infatti, Clooney e Amal sono stati tagliati fuori dal mondo per due giorni senza elettricità né Internet. Colpiti da piogge torrenziali, raffiche di vento e onde alte fino a 4 metri. La villa da 250 metri quadrati, il maggiordomo a disposizione 24 ore su 24, l'acqua cristallina a 28 gradi, la spa, e le cenette sulla spiaggia, dunque, sono tutte rimandate.