George Clooney e Amal Alamuddin, primo giorno da sposini a Venezia

16:07 - Primo giorno da sposini a Venezia per George Clooney e Amal Alamuddin che ieri sera in una cerimonia privata si erano scambiati le fedi nuziali durante il party all'hotel Aman. La coppia è apparsa sorridente su un motoscafo in mezzo ai paparazzi dopo essere usciti dall'hotel Cipriani per un brunch a bordo piscina con gli amici che si trovano in laguna da venerdì. La registrazione ufficiale delle nozze domani in Comune a Ca' Farsetti.

Piccolo brivido alla prima uscita della coppia per l'incrocio del loro motoscafo con un vaporetto in manovra. All'altezza dell'Accademia, il corteo di imbarcazioni che scortava George e Amal si è fatto avanti, dopo aver superato la curva di Ca' Rezzonico, proprio mentre dall'imbarcadero si staccava il vaporetto della linea 1. Per sicurezza il comandante del mezzo pubblico ha accostato a destra, verso riva, mentre il motoscafo degli sposi e le barche al seguito hanno rallentato e sono sfilati a sinistra, proseguendo la navigazione senza alcun problema.