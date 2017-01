9 marzo 2015 George Clooney e Amal Alamuddin, mano nella mano per le vie di Manhattan La coppia al ristorante per festeggiare la loro bellissima vita Tweet google 0 Invia ad un amico

12:41 - Belli, ricchi e innamorati come due ragazzini. Mano nella mano per le vie di New York George Clooney e Amal Alamuddin hanno di che essere felici. Lei è appena stata ingaggiata dalla Columbia University per insegnare legge dei diritti umani, lui sta ultimando le riprese di "Money Monster" nella Grande Mela. E allora si festeggia con una cena! Un ristorante li rimbalza perché troppo pieno, loro "ripiegano" sereni su un altro... la vita è bella!

Soprattutto la loro. La splendida Amal, 37 anni, è da poco stata inserita dal magazine finanziario di Dubai Arabian Business al secondo posto tra le "100 donne arabe più influenti al mondo" e George, 54, stravede per lei. Ogni occasione è buona per farle dichiarazioni d'amore pubbliche, come pochi giorni fa, durante un evento benefico, quando l'attore ha elogiato la moglie definendola "la più intelligente della coppia" e ha aggiunto: "La amo molto, è un periodo bellissimo e sono tanto orgoglioso di lei. Non potrei esserlo di più per tutte le cose che fa”.



Che importa quindi se il noto ristorante italiano Carbone non può accettare la loro prenotazione, arrivata purtroppo troppo tardi, perché già al completo? C'è sempre una seconda a chance. Per loro almeno. E così eccoli sorridenti e gioiosi, mano nella mano, mentre ripiegano verso il Kappo Masa, uno dei fusion più "in" di Manhattan. Che la festa abbia inizio. Anzi che continui. Per loro è comunque sempre festa!