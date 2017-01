George Clooney e Amal Alamuddin ... la famiglia si allarga

12:00 - Proprio come in una favola, prima un matrimonio da sogno e poi un bebè. Per George Clooney e Amal Alamuddin è giunta l'ora di diventare genitori. I due neosposi hanno infatti deciso di adottare un bambino. E stando a quanto rivelato dal magazine 'Woman's Day' e rilanciato dal britannico 'Daily Mail' si tratterebbe di un piccolo orfano di un Paese devastato dalla guerra, presumibilmente la Siria.

Ispirati dagli amici Brad Pitt e Angelina Jolie, che di bimbi adottati ne hanno ben tre, anche la star di Hollywood e la sua signora, l'avvocata per i diritti umani, avrebbero deciso di non aspettare che la natura faccia il suo corso e di precederla diventando genitori subito. Secondo quanto rivelato da una fonte al magazine, la coppia in questo modo spera di "porre l'attenzione sulla situazione dei minori rimasti senza genitori in Nazioni come la Siria, che sono dilaniate dai conflitti".