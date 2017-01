George Clooney e Amal Alamuddin già in crisi?

13:26 - I tabloid d'oltreoceano si scatenano e il gossip decolla. George Clooney e Amal Alamuddin sarebbero già in crisi, dopo 4 mesi di matrimonio. L'irriverente "InTouch" regala una cover alla coppia quantificando persino un ipotetico divorzio in 200 milioni di dollari e "Ok Magazine" afferma che l'avvocatessa non voglia accompagnare il marito alla cerimonia di premiazione degli Oscar. Ma il rappresentante della star Stan Rosenfield smentisce.

"Rumors creati ad hoc per vendere più copie...!" dice Rosenfield e fonti vicine alla coppia definiscono "trash" le notizie diffuse dai due magazine. Ma quali sarebbero concretamente le ragioni per cui George ed Amal avrebbero già rotto il bellissimo incanto? Stando a "Ok Magazine" le prime discrepanze tra i due nascerebbero dal desiderio di lei, non corrisposto da lui, di avere un figlio.

A questo si aggiungerebbe la gelosia della bruna avvocatessa libanese, alla quale non piacerebbero le frequentazioni femminili, anche se conclamate amiche, di George in sua assenza. Infine sembra che alla signora Clooney Hollywood e dintorni, ovvero gli amici vip del marito, da Brad Pitt a Matt Damon con relative dame, stiano un po' stretti. Insomma un mondo che non le appartiene. Al punto che in molti l'avrebbero addirittura definita molto "spocchiosa".



Di materiale ce n'è abbastanza per un gossip con tutti i crismi. Per fortuna però, per i fan della coppia in love, è appunto solo un gossip. Cosa ci sia di vero lo si scoprirà solo con il tempo.