George Clooney - Amal Alamuddin, tutto pronto per il sì

16:33 - Finalmente sono arrivati a Venezia. George Clooney e Amal Alamuddin hanno fatto il loro ingresso in laguna e ad aspettarli erano in tanti... Insieme agli sposi sono arrivati anche Cindy Crowford e il marito Rande Gerber, scelto dall'attore come testimone. E non sono gli unici ospiti in città: avvistati Nick e Adelia Clooney, papà e sorella dello sposo, e Matt Demon in compagnia della moglie.

Elegante in un abito bianco e nero, sorridente e felice come non mai, Amal ha incantato la laguna che l'ha accolta come una vera diva. Lei, che del mondo dello spettacolo non ha mai fatto parte, si lascia coccolare dai fan italiani del suo futuro marito. George, raggiante e affascinante, saluta e guarda innamorato la sua futura sposa. La data certa ancora non si sa ma tra sabato 27 e lunedì 29 settembre, Amal diventerà ufficialmente la signora Clooney.



Lusso, sfarzo e massima riservatezza: sono queste le parole d'ordine per questi tre giorni di festeggiamenti. Dalla cena pre-party di stasera, prevista all'Hotel Cipriani, al pranzo nuziale all'Aman Canal Grande Hotel tutto è pronto per i festeggiamenti.

Un'apposita ordinanza del Comune di Venezia "governerà" lunedì - giorno in cui pare si celebrerà il rito civile alla presenza di Walter Veltroni - il traffico via acqua e a terra. Il documento, che riporta la data di ieri riguarda l'interdizione al transito pedonale nel sito di svolgimento della cerimonia che "prevedibilmente diverrà meta di persone attratte dalla celebrità dell'evento, il cui elevato numero potrebbe comportare l'insorgenza di criticità alla viabilità".



Ma, burocrazia a parte, quello che tutti si aspettano è una grande festa e a giudicare dai dettagli emersi in questi giorni nessuno rimarrà deluso. La colonna sonora del matrimonio sarà affidata, pare, alla proverbiale voce di Andrea Bocelli, a far da damigella ad Amal - vestita con un abito di Alexander McQueen - sarà la sorella Tala . Tra gli invitati, circa sessanta, che verranno condotti sul luogo delle nozze con aerei privati, oltre a Matt Damon e la moglie - già sbarcati in laguna - sono attesi anche Brad Pitt e Angelina Jolie, Bono Vox, Sandra Bullock e molti altri... Venezia è pronta a diventare una piccola Hollywood galleggiante.