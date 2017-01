8 ottobre 2014 George Cloone e Amal Alamuddin in luna di miele nel Berkshire In isolamento per due settimane nella loro nuova abitazione nella campagna inglese Tweet google 0 Invia ad un amico

11:38 - Niente località esotiche per la luna di mile di George Clooney e Amal Alamuddin, bensì la sperduta campagna autunnale del Berkshire, sud est dell'Inghilterra. E' qui, nel loro nuovo nido d'amore, che i due neo sposi si sono rifugiati, dopo le nozze stellari in Laguna, per due settimane lontani da paparazzi e flash.

Insomma altro che bikini e spiagge dorate. Chi sperava in un servizio fotografico post nozze della coppia tra palme e cocktail su splendide spiagge bianche rimarrà deluso. Niente foto... ma soprattutto niente luna di miele al caldo. George e Amal sono scappati “al freddo” nella loro nuova villa inglese, una proprietà super lussuosa acquistata prima del matrimonio e inaugurata proprio in questa occasione.

La casa si trova abbastanza vicina ad una stazione ferroviaria, perché l’impegnatissima avvocatessa Amal possa raggiungere facilmente il suo ufficio dopo la pausa vacanziera.



Un ritiro per ora quindi che sa di voglia di intimità e privacy. Il loro portavoce ha ammesso che la nuova abitazione offre ai signori Clooney la possibilità di godersi due settimane intere di completo isolamento, senza paparazzi appostati dietro le palme o di fronte a qualche ristorante. I due piccioncini resteranno soli, senza nemmeno un cuoco che cucini per loro, solo con un servizio catering che arriva una o due volte al giorno e soprattutto... niente famiglia in visita. Almeno per due settimane.