Gb, primo giorno di asilo per il principino George: le foto di mamma Kate

Primo giorno di asilo oggi per il principino George, forografato dalla mamma Kate Middleton fuori dalla sua nuova scuola. Giacca blu e zainetto azzurro, davanti a un muro dipinto con immagini con fiori e bambini che giocano, George è stato ritratto mentre stava per entrare alla Westacre Montessori School di Norfolk. Per celebrare l'occasione, la famiglia reale ha diffuso due fotografie scattate dalla duchessa di Cambridge.