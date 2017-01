Gara di tintarella per le belle dello showbiz: tutte al sole come lucertole

Come lucertole al sole, ecco le vip distese sulla sabbia, sull'erba di un prato, a bordo piscina, vicino a un fiume, ma tutte rigorosamente impegnate in una seduta abbronzante. Bikini bombastici e coloratissimi, fisico mozzafiato e super tonici, gambe da capogiro e ventre piatto per le belle che si lasciano fotografare alle prese con la tintarella e postano gli scatti sui social.

Da Laura Torrisi a Cristina Buccino, passando per Pamela Camassa, Costanza Caracciolo, Lola Ponce, Fiammetta Cicogna e molte altre, è un tripudio di curve stese al sole. Nessuna rinuncia alla tintarella e a sfoggiare corpi modellati da lunghe ore di palestra e così via con gli scatti in bikini da pubblicare su Instagram. Non importa se la spiaggia è quella della Sardegna o di Ibiza, basta anche un prato verde per far scattare l'immagine bollente per far sognare i fan. Scorri tutta la gallery e scopri le lucertole più sexy dell'estate...