Gad Elmaleh dimentica la principessa e corre dietro alla coniglietta

Tutto ruota attorno a Parigi, dove vive Elisa Meliani e dove si è trasferita da poco Charlotte Casiraghi. Gad Elmaleh, ex della rampolla monegasca, ha ritrovato la felicità accanto a una modella francese di quasi vent'anni più giovane che non sembra aver segreti (per nessuno, visti gli scatti hot su Instagram). Come la principessa anche Elisa è appassionata di cavalli e ha un fisico pazzesco.

Gad, dopo l'addio di Charlotte, era disperato: anche nei suoi spettacoli raccontava di essere stato lasciato dalla fidanzata. Poi il silenzio e ora la ritrovata serenità accanto alla modella, che è stata anche coniglietta di Playboy. La Meliani è molto seguita in Francia e il suo profilo social è ricco di fotografie senza veli. Elisa vive a Parigi, dove Gad ormai fa sempre più spesso tappa fissa (nonostante il trasferimento a New York). Nella stessa città abita il primo figlio di Elmaleh, ora quindicenne.



E in Francia si è trasferita di recente la Casiraghi insieme al piccolo Raphael, il figlio avuto da Gad e che ora frequenta l'asilo a Barbizon. Charlotte è fuggita da Roma alimentando le voci di crisi con l'attuale compagno Lamberto Sanfelice. Non è mai stata smentita invece l'indiscrezione su una nuova gravidanza per la principessa. Anzi pare - secondo quanto racconta il settimanale Chi – che Sanfelice abbia proprio confidato a un amico la cicogna in volo.