Gabriel Garko, in vacanza con l'amico

Vacanze per soli uomini in alto mare per Garko e il suo amico ricciolone. "Abbandonato" dalla fidanzata, impegnata sul set con il suo ex Massimiliano Morra, Gabriel si gode sole, mare e compagnia lontano dalla mondanità. I due uomini se la spassano in totale libertà ma senza mai separarsi. Chiacchierano mentre perfezionano la loro abbronzatura, si scattano foto ricordo, si dissetano all'ombra e Garko si sistema i pantatoncini nelle zone intime con grande serenità mentre continua a parlare, come dimostrano le immagini di "Chi". Se non è complicità questa...