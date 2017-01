Gabriel Garko e Adua verso il sì

Un anno d'amore e nozze in vista per Gabriel Garko e Adua Del Vesco. La coppia di attori si è conosciuta sul set della fiction Mediaset “Non è stato mio figlio”. Garko ha confessato che all'inizio lei gli stava pure antipatica, poi è scoccata la scintilla. Nelle foto di Diva e Donna sono più affiatati che mai nelle vie dello shopping milanese e pronti a dire “Sì, lo voglio”.

Look selvaggio ma ben studiato per Gabriel che indossa jeans stracciati, sneakers griffate bianche e camicia slacciata sopra la tshirt bianca. Adua, 22 anni meno del compagno, ha lo sguardo serio e concentrato e tiene stretta la mano dell'attore. Camminano per le vie del centro di Milano, fanno grandi acquisti e lasciano i sacchetti in mano al bodyguard che li segue passo dopo passo. Tra poco festeggiano l'anniversario e si dice che a breve ci saranno le nozze: in grande stile, ma ancora top secret.