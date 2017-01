Gabriel Garko, che trasformazione!

14:18 - La metamorfosi di Gabriel Garko è evidente. Compare in tv, ospite in una trasmissione della domenica pomeriggio con un viso visibilmente diverso, zigomi e labbra gonfie, quasi irriconoscibile e il web si scatena. “Chi ha la fortuna di nascere bello per poi ridursi così merita l'ergastolo” è uno dei tanti cinguettii.

“Pare che Mediaset stia già lavorando a una nuova fiction con Gabriel Garko e la Grimaldi: Le tre guance dell'ex compagno di Eva” scrive un altro. Le battute sulle somiglianze tra l'attore e la sua ex si sprecano, come pure i fotomontaggi che mostrano con impietosa verità le differenze tra il volto di Garko oggi e quello di qualche tempo fa. “Eri il più bello... cosa è successo?” si domandano in tanti. Riferimenti alla chirurgia estetica, al botulino, alla metamorfosi. Qualcuno scrive: “Gabriel Garko, tesoro, torna dal chirurgo e fatti smontare la faccia!! Eri bellissimo prima...”