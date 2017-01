Gabriel Garko,anello nuziale per Adua Del Vesco

Felicissimo della bella notizia... Lo sarei stato molto di più se mi avessero invitato alle nozze... Nel caso succedesse sicuramente lo farei in gran segreto... Ma troverei il modo per rendervi partecipi..." aveva scritto lo scorso 15 ottobre Gabriel facendo intendere che non c'era nulla di vero nella notizia del matrimonio segreto con Adua. Ora però le foto che lo ritraggono mano nella mano con la Del Vesco e insieme vanno in gioielleria a scegliere gli anelli sembrano lasciare pochi dubbi. Cosa cinguetterà adesso l'attore?