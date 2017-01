Fratelli e sorelle, guarda chi è il vip... in famiglia!

Più timide e riservate, ma altrettanto belle, sono le sorelle delle vip che conducono una vita lontano dai riflettori. Facendo una carrellata sui vari Instagram abbiamo scovato una stupenda Ludovuica Caracciolo. Per lei stesso sguardo e stessa carnagione dell'ex velina. Molto simili sono anche Federica Nargi e sua sorella Claudia, che per scelta ha un profilo Instagram privato.



Francesca Ferragni, sorella di Chiara, ad abiti griffati preferisce il camice blu dello studio dentistico, discorso a parte per Valentina che invece segue le orme della fashion blogger, guadagnandosi il suo piccolo pubblico.



Temeraria, ma altrettanto posata e super sexy è Sara Ventura, la sorella di Alessia. Innamorata della danza e di viaggi al limite della sopravvivenza, con Alessia condivide la passione per lo sport.



Ma ci sono famiglie in cui le vip sono due... Selfie di coppia per Sara e Simona Ventura. La prima appassionata di cucina e speaker in radio ha sempre belle parole per la regina della tv: "Due sorelle, due sorrisi... 1 cuore ... Sempre bello stare insieme sista... Love u all.."



Socie in affari, condividono le passerelle e la passione per la moda Belen e Cecilia Rodriguez anche se poi, lontano dai riflettori, sembrano prendere strade differenti. Stesso amore per la moda per Bar Refaeli e il fratello più piccolo On.



L'elenco è ancora lungo... guardate anche le sorelle di Cristina Chiabotto, Caterina Balivo e Federica Fontana.