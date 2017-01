Francesco Totti fa festa senza Ilary Blasi

Il regalo di compleanno più bello, Francesco Totti lo ha ricevuto da sua moglie Ilary Blasi, che in diretta televisiva a "Le Iene" ha annunciato di aspettare il loro terzo figlio. Proprio per l'impegno in tv, la Blasi non era presente alla cena organizzata per il 39mo compleanno del capitano della Roma, che ha festeggiato insieme a parenti e amici intimi. Il settimanale "Chi", in edicola mercoledì 30 settembre, pubblica le foto della serata.