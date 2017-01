Francesco Totti e Ilary Blasi, vacanze a Sabaudia

Altro che Maldive e lusso sfrenato, Totti e la Blasi si godono la loro estate come due persone comuni, in totale relax a Sabaudia, ormai di casa da anni. Ilary, a soli tre mesi dal parto, sfoggia un due pezzi animalier che mette in evidenza la sua splendida forma, mentre Francesco in pantaloncini sottolinea il fisico da calciatore. Anche sotto l'ombrellone i due sono più affiatati che mai.

Chiacchierano, si guardano e si abbronzano vicini. Dopo undici anni di matrimonio e tre figli, tra Ilary e Francesco la passione è sempre alle stelle nonostante si vociferi che il calciatore della Roma non accetti di buon grado che la moglie torni a lavorare. Sembra infatti che l'ex Iena sia in trattative per la conduzione del Grande Fratello, ruolo che le richiederebbe di stare lontano da casa per molto tempo. Per il momento si sollazzano in spiaggia tra bagni, giochi in riva al mare e partite a burraco sotto l'ombrellone con gli amici di sempre. Per sapere chi la spunterà dobbiamo aspettare ancora un po'.