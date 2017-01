Francesco Totti e Ilary Blasi, prime uscite con Isabel

Il prossimo 27 settembre festeggerà 40 anni e per Totti è una momento decisivo per la sua carriera. Lui vorrebbe giocare ancora una stagione, ma l'infortunio che l'ha tenuto fuori dal campo per parecchio tempo non gioca a suo favore. C'è chi lo vorrebbe in partenza per la Spagna (a Madrid?) e chi lo pensa come dirigente della Roma. Certo è che secondo le indiscrezioni Francesco starebbe per cambiare casa: dall'Eur, a pochi passi da Trigoria, si starebbe per trasferire in centro nella Capitale. Una scelta dettata forse dalla famiglia che è cresciuta.



Per Ilary, invece, è tutto più chiaro. La bella showgirl si è presa una pausa maternità e si sta godendo la sua terzogenita, nata con parto naturale alla clinica Mater Dei lo scorso 10 marzo. La Blasi ha deciso di allontanarsi dalla tv per il tempo necessario per dedicarsi ai suoi bambini. Eccezion fatta per una telefonata all'amica Silvia Toffanin a Verissimo in cui ha annunciato di essere pronta per il quarto figlio. Del resto Totti aveva detto che voleva cinque figli...