Francesco Totti e Ilary Blasi, bacio a bordo campo

Seicento giorni in Seria A e undici anni d'amore. I numeri per Francesco Totti sono da record. Un record che lui festeggia in campo con la sua squadra, ma soprattutto a bordo campo con la moglie Ilary Blasi, sua fan più accanita, che gli scocca un bacio d'amore a favore di fotografi, tra gli applausi e la gioia del pubblico, dopo la fine di Roma-Chievo, ultima partita casalinga della stagione, che conferma la terza posizione in classifica dei giallorossi.

Un bacio, che vuole significare tante cose. Totti ha scritto tra le pagine più belle della storia della sua squadra proprio sul questo campo di calcio,all'Olimpico, ed è qui che adesso i fan in visibilio lo festeggiano inneggiando al loro Re. Lui non sa ancora se tornerà nella prossima stagione: "Ci vediamo...", scherza coi giornalisti a fine partita"... ma non è certo né il dove né il quando. Quello che Totti sa è che sua mgolie Ilary, la sua fan più fedele, la sua Regina c'è, sempre, accanto a lui. E quel bacio suggella un amore che il Pupone ci tiene a mostrare a tutti. In campo non si sa cosa succederà nel futuro. A bordo campo però sì, la sua famiglia resta il suo bene più prezioso.