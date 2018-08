Francesco Totti e Ilary Blasi avvinghiati in mare, guarda la coppia più hot dell'estate

Tredici anni di matrimonio, 16 d'amore e altrettanti di grande passione. Ilary Blasi e Francesco Totti, sorpresi al largo di Sabaudia dai paparazzi del settimanale Chi , si lasciano travolgere dall'eros. Avvinghiati e innamorati più che mai, la conduttrice e l'ex capitano della Roma non badano ai flash e mostrano tutto il loro trasporto come due ragazzini alla prima cotta.

Ilary, capelli sciolti e bikini nero e marrone, si lascia stringere dall'ex calciatore ora dirigente della squadra giallorossa. Scattano baci, palpatine e tanto erotismo in barca. Sguardi e sorridi complici si sprecano e, nonostante con loro ci sia un'amica, la coppia non bada a contenersi lasciandosi andare ai sentimenti. E l'idea di allargare la famiglia pare non essere tramontata, anche se di recente Ilary aveva detto: “Quest'anno mi hanno già data in dolce attesa una decina di volte. Ma niente. Non cresce nulla. Tutto fermo nel pancione”.