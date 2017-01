9 settembre 2015 Francesco Totti "acchiappa" Ilary Blasi e vola in luna di miele Il calciatore si concede gli ultimi tuffi a Sabaudia prima di partire per Londra Tweet google 0 Invia ad un amico

10:02 - A fine mese spegnerà 39 candeline e a inizio estate ha festeggiato dieci anni di matrimonio. Per questo Francesco Totti si è concesso una sorta di luna di miele romantica a Londra con Ilary Blasy, prima però gli ultimi tuffi in famiglia nel buen retiro di Sabaudia. Il Pupone, fisico scolpito e broncio, ha “acchiappato” la moglie, splendida in due pezzi come mostrano gli scatti del settimanale Diva e Donna.

Rimasto finora in panchina, l'uomo simbolo dei giallorossi si è mostrato super innamorato con la showgirl. Con loro anche i figli Cristian e Chanel, a cui Francesco ha dedicato coccole e attenzioni. Sexy e perfetta la Blasi ha sfoggiato le sue curve, strette in un bikini bianco e nero, capelli raccolti e smalto scarlatto su mani e piedi.



In acqua la famigliola ha giocato con le onde e il calciatore ha stretto a sé moglie e figli. Dopo la vacanza a Sabaudia, Ilary e Francesco sono volati a Londra per una mini luna di miele romantica. E chissà che non pensino ad allargare la famiglia...