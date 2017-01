Francesco Facchinetti sposa Wilma a settembre

Il 22 settembre Wilma e io ci sposeremo. Sarà una grande festa in stile americano. Ho bisogno di fare felice la donna che amo. Perché grazie a lei io ora amo tutte le ore, di tutti i giorni”. Così Francesco Facchinetti annuncia su "Chi" le sue nozze con Wilma Helena Faissol. "Dopo la nascita di Leone era giusto concludere il ciclo del vero amore con le firme in comune e le nozze. Ora però ci vuole il grande party" racconta il dj.

Ci saranno Mia, la figlia che ho avuto da Alessia Marcuzzi, e Charlotte, la figlia di Wilma, insieme con tanti nipotini e i parenti che arriveranno dal Brasile. Sarà un matrimonio celebrato in una chiesetta all'aperto, con molto amore e molta musica. Spero che ci siano i Pooh a cantare per noi. Sicuramente mio padre e io canteremo insieme. Voglio che le mie famiglie e i miei figli siano felici” ha continua Facchinetti. Francesco rivela anche di essere rimasto in ottimi rapporti con l'ex compagna Alessia Marcuzzi: "Alessia ha conosciuto Wilma. Ci siamo visti tutti insieme, poco tempo fa, anche alla finale dell'Isola dei famosi". Quella resta la fotografia dolce di una famiglia allargata".