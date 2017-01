Francesco Facchinetti: "Sarà una femmina"

"Adesso posso dirvelo, sarà una bambina". Francesco Facchinetti svela commosso il sesso del suo secondo figlio con la moglie Wilma Helena Faissol, sposata in gran segreto l'11 dicembre 2014 . Per l'ex deejay una gioia immensa come racconta durante la puntata di Verissimo. La piccola è attesa per marzo intanto su Instagram la modella brasiliana posta scatti col pancione e cinguetta ironicamente: "Sono così da due anni… la donna sempre incinta".

Una famiglia in costante allargamento quella di Facchinetti, già padre di Mia, avuta con Alessia Marcuzzi quattro anni fa e di Leone , nato nell'ottobre 2014 dalla sua relazione con la Faissol. Ma in casa c'è anche la piccola Charlotte, figlia della modella brasiliana e avuta da una sua precedente relazione.Anche per questa volta Wilma si farà accompagnare da Francesco in sala parto, "sperando che non svenga" come quando è nato loro figlio Leone, ha detto ridendo la modella brasiliana.



L'ex dj intanto assapora e si gode questo periodo incredibilmente sereno e fortunato della sua vita e dice: "Sono stato fortunato perché ho avuto la possibilità di fallire tantissime volte sia in campo lavorativo che nelle mie relazioni. Mi hanno chiamato 'golden boy' della televisione, per poi dirmi che ero la rovina della televisione, e per poi dirmi ancora che finalmente ero tornato. Anche se qualche volta ho toccato la depressione, ho sempre trovato la forza di andare avanti".