Francesco Facchinetti porta il suo Leone a casa

09:00 - Non sta più nella pelle dalla felicità Francesco Facchinetti e all'uscita dalla clinica Mater Dei, insieme alla compagna Wilma Helena Faissol e al piccolo Leone, nato il 29 ottobre, è tutto tenerezze, baci e premure per i suoi due amori. I neo-genitori vanno in macchina fino alla stazione Termini e poi prendono un Freccia Rossa per Milano: "Quasi a casa", cinguetta il dj su Instagram.

I palloncini azzurri in mano e poi borse, pacchi, regali... Francesco esce dalla clinica romana Mater Dei, dove la sua compagna ha partorito il 29 ottobre e, aiutato dalla mamma Rosaria Longoni, carica la macchina. Poi torna dentro per prendere Wilma e il piccolo Leone. Tutti a casa, a Milano. Il dj è iperattivo, felice, pieno di attenzioni e premure sia per Wilma sia per Leone. Lo sono quasi tutti i papà all'uscita dall'ospedale. E' il loro momento.



E Facchinetti se lo gode, bacia la sua compagna, controlla che, dietro la coperta, che copre il piccolo Leone tutto vada bene, sistema la culla in macchina e poi in treno. Intanto a casa, a Mariano Comense, alle porte di Milano, la culla nella stanza di Leone è pronta. Resta da capire adesso dove vivrà la nuova famiglia, visto che Wilma Helena Faissol ha un'altra figlia, Charlotte, avuta da una passata relazione e con la quale finora ha vissuto tra la Svizzera e il Brasile, sua terra d'origine. Ma questa sarà una questione che la i due neo genitori affronteranno probabilmente più avanti. Per ora tutti a casa di papà Francesco, felici come non mai.