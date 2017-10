Francesco Facchinetti, festa esagerata per i 3 anni del figlio Leone

Mega festa di compleanno nel giardino di casa a Mariano Comense per il piccolo Leone Facchinetti che ha festeggiato i suoi tre anni con gli amichetti, la sorellina Liv, papà Francesco , mamma Wilma Helena e il nonno Roby, storico cantante dei Pooh . Gonfiabili, un mago, una torta su più piani e tanti dolci decorati a tema per un party esagerato...

Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol, sposati dal 2014, condividono sui social la festa di compleanno del loro primogenito organizzata nei dettagli nell'ampio spazio verde che circonda la loro casa. Tante bandierine colorate, una torta gigante gonfiabile, giochi, una macchina sparabolle e un mago per i tre anni di Leone. E poi una dedica speciale da parte di mamma: "Sei il mio ometto, il mio amico, mio piccolo eroe. Stai crescendo troppo in fretta, fermati. Lui sa già quello che vuole, ha scelto tutto lui - la torta, i dolci, i biscotti", e una di papà: "L'amore per un figlio è l'unica cosa che nella vita dura per sempre! Auguri Leo, sono 3 anni e io ti amo sempre di più. Papà. PS Non ho mai perso quel brutto vizio di spegnere le candeline altrui". Presente ai festeggiamenti anche nonno Roby e Rosaria Longoni, mamma di Francesco.