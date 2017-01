Francesco Facchinetti: "E adesso mi sposo"

10:53 - Tra due settimane diventerà padre per la seconda volta e poi porterà la sua Wilma Helena Faissol all'altare, dopo solo dieci mesi di fidanzamento: "Sogno con lei il gesto più romantico, ovvero il matrimonio". Intervistato dal settimanale Chi Francesco Facchinetti, 34 anni, stenta a trattenere la gioia per l'arrivo di un nuovo bebè, che sarà un maschietto e si chiamerà Alessandro.

"E' il nome che piace sia a me sia a Wilma", racconta l'ex Capitano Uncino, che non sta più nella pelle e della sua bionda e bellissima fidanzata è innamorato perso: "Credo di aver capito che l'avrei sposata la sera del primo bacio". Lei, Wilma Helena Faissol, 33 anni, di origini un po' libanesi, un po' francesi e un po' brasiliane è già mamma di una bimba Charlotte. "Faremo una big family", dice Facchinetti, "viaggeremo molto, anche se l'Italia rimarrà sempre il nostro punto di riferimento".



Una big family di cui faranno parte anche la sua ex compagna, Alessia Marcuzzi, Mia e Tommaso, il figlio che la conduttrice ha avuto con Simone Inzaghi e al quale il dj è molto legato. "Dopo Mia, credo che Alessia resti la donna più importante della mia vita", confessa Francesco...

A Wilma quindi solo il terzo posto?