Francesco Coco, guarda chi si rivede a Milano

Chi si rivede! Beccato a Milano Francesco Coco, ex calciatore ed ex di Manuela Arcuri. Il talento del pallone, letteralmente sparito dalle cronache negli ultimi sette anni, ricompare alla vigilia del derby Milan-Inter (il 23 novembre), ma non per andare allo stadio. Tgcom24 lo ha paparazzato mentre flirta con Patty, proprietaria di un centro estetico nel centro di Milano.