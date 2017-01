Francesco Arca fa prove da papà

A fine agosto nascerà la loro prima figlia e diventeranno mamma e papà, ma per due mesi ancora Francesco Arca e Irene Capuana si godono il loro status di coppietta. Eccoli in vacanza a Follonica per una quasi luna di miele pre parto. Lei in bikini rosa con le belle forme arrotondate premaman, lui con un fisico statuario mentre le accarezza e le bacia il pancione, poi si dedica ad una partita di beach volley, come mostra Diva e Donna.

"Sono contento di diventare papà, anche se temo di non essere all'altezza", ha detto l'attore, che si prepara al suo nuovo ruolo, non sul set bensì nella vita reale e si dedica alla sua "bambina" già prima che sia nata. Si chiamerà Maria Sole, come il commissario Rex della televisione aveva già rivelato in un tweet dopo aver saputo che sarebbe diventato papà di una femminuccia: "Un nuovo sole in arrivo".



Irene intanto si gode gli ultimi mesi con il suo pancione lievitato e si prepara alla prossima mossa: il matrimonio. La compagna di Arca infatti vorrebbe salire all'altare al braccio del suo Francesco al più presto dopo la nascita della bambina.

A quel punto la favola avrebbe davvero il suo happy end. "Non credo al sacramento del matrimonio" ha detto l'attore, che però per la sua compagna è disposto a fare di tutto. Anche a sposarsi.