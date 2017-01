Francesco Arca: "Ecco le mie donne"

Vi presento le mie donne” cinguetta Francesco Arca postando la foto della sua compagna Irene Capuano col pancione nudo. In dolce attesa di una femminuccia, l'attore e la ex corteggiatrice di Uomini e Donne, hanno annunciato la lieta novella sui social: "presto in tre” e poi ancora: "Un nuovo sole in arrivo".