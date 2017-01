Francesca Testasecca, sideboob su Instagram

11:58 - Francesca Testasecca punta tutto sullo sguardo. Magnetico. Con quegli occhi verdi e quelle labbra carnose è impossibile non darle ragione. Ma anche il resto, che su Instagram mostra con parsimonia, merita altrettanta attenzione. E' di qualche giorno fa l'immagine di un sideboob da paura mentre, nuda, si lascia massaggiare da mani esperte. Un seno per niente “secco” verrebbe da dire...

Pelle unta dall'olio, profilo del viso e del seno in primo piano. L'ex Miss Italia mostra poco, ma valorizza molto. Lei che sul social non si “scopre” mai, a differenza di molte sue colleghe, osa con una foto stuzzicante. “Beato il massaggiatore” le scrivono. Ma non basta per farle aggiungere qualche altra immagine sexy sul suo profilo. Francesca ritorna ai primi piani (purtroppo per ora) solo sul viso...