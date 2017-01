Francesca Testasecca, che occhiaie da paura!

12:45 - Non si è ancora ripresa Francesca Testasecca che, tornata a lavoro dopo una brutta influenza, ha mostrato ai suoi follower delle borse sotto gli occhi decisamente marcate. L'ex Miss Italia sembra molto provata tanto che i suoi freschi 23 anni sembrano raddoppiati. Ma non allarmiamoci più del dovuto, sappiamo che è solo questione di tempo e poi quei meravigliosi occhi azzurri torneranno a illuminare il suo volto rilassato.

Con un selfie ironico Francesca evidenzia quelle occhiaie che le invecchiano il volto. "Buondi bellezze... mi sono rimaste le borse agli occhi ma la febbre e' passata... in preparazione x una sorpresa che fra qualche giorno vi dirò", scrive sul social. Intanto nella sua gallery spunta un'immagine scattata di notte in cui indossa un abito molto sexy che le lascia le spalle nude. Va bene che il lavoro è lavoro, ma basterà la copertura antibiotica per non fare avere una bella ricaduta alla sexy reginetta?