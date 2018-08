Francesca Sofia Novello, prima foto (social) con Vale Rossi

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi escono allo scoperto: dopo tante paparazzate, la modella 24enne ha condiviso uno scatto social di coppia in cui i due si abbracciano. Lei super sexy in costume e shorts e il pilota in maglietta, cappellino occhiali da sole e sguardo serafico. Nella didascalia solo un cuore. Ed ecco che i follower si scatenano tra complimenti e raccomandazioni...

"Questa foto era più attesa di una vittoria Yamaha!! Che belli!!", scrive un fan commentando lo scatto. Tanti altri chiedono invece a Francesca di "trattare bene" il pilota che a 39 anni, fa sempre sognare in pista.



Con questa immagine social, è come se i due avessero deciso di formalizzare la loro unione che in realtà dura già da diverso tempo. "Ci amiamo" aveva dichiarato solo lo scorso luglio alla "Gazzetta dello sport" la Novello dopo che i due erano stati pizzicati più volte insieme, anche in atteggiamenti intimi.



Ora la coppia si rilassa a Pesaro prima di volare in Gran Bretagna dove Vale gareggerà sul circuito di Silverstone.