Francesca Sofia Novello: "Io e Valentino Rossi ci amiamo. E allora?"

Sguardo sexy e forme mozzafiato non passano inosservati, così come la somiglianza con l'attrice Brooke Shields. "Me lo dicono da sempre, una roba poco originale", dice lei che, da ombrellina è passata alla carriera di modella di lingerie. "Con un seno come il mio è difficile lavorare come indossatrice. Forse non metterei in risalto gli abiti, non sono un appendino", confessa senza mezzi termini.



Studentessa di giurisprudenza, ammette di avere una passione sfrenata per la moda e la cucina: "Mi metto sempre io ai fornelli. Mi piace e mi riesce bene. Peccato poi che io mangi poco o nulla. Zero carboidrati. Sono sempre a dieta. Non voglio sgarrare. Perché col corpo ci lavoro. Come un'atleta. La disciplina è fondamentale". Modella richiestissima non esclude che nel futuro possa cimentarsi nei panni di attrice: "L'idea mi stuzzica. Ma devo ancora schiarirmi le idee. Certo, prima o poi vorrei andare oltre alle fotografie. Oltre alla mia immagine. E mostrare come sono davvero. Le mie emozioni. Quello che provo. Che carattere ho? Diciamo che sono un po' cazzara come mia madre che è barese. E un po' determinata come mio padre piemontese, un vero sabaudo. Sono molto solare, ma se mi prefiggo un obiettivo lo devo raggiungere".



Piena di interessi racconta che inevitabilmente inizia a capirne pure di motori e di meccanica. "E so guidare la moto. Certo se c'è Vale... non mi azzardo mica...", racconta sempre stando attenta a non farsi sfuggire aneddoti di coppia. A quello ci pensano i paparazzi che solo qualche settimana fa li hanno immortalati mentre si baciavano con trasporto in un bar, mentre "Diva e Donna" mostra Francesca e Valentino salire sull'aereo privato del pilota diretto a Ibiza... per una vacanza intima.