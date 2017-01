Francesca Fioretti, scatti messicani in bikini

11:00 - Immersa nella fitta vegetazione messicana, Francesca Fioretti, protagonista del Grande Fratello 9, regala su Instagram scatti super sexy per uno shooting in bikini. Mentre riemerge dalle acque di un laghetto, vicino a un albero o in riva al mare mette a nudo la sua indiscussa bellezza: ventre ultra piatto, fianchi ben modellati e seno tornito offrono uno spettacolo degno di attenzione.

Come una vera Jane, ma senza il suo Tarzan, la Fioretti si fa largo a colpi di sensualità tra liane e foglie gigantesche. Capelli lunghi, viso acqua e sapone e curve sinuose sono un altrettanto capolavoro della natura. Un servizio fotografico degno di una super modella per lei che ha saputo trovare un posto nel mondo dello spettacolo grazie a fascino e professionalità.