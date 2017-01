Francesca Fioretti, mamma dolcissima con Vittoria

La più schiva e riservata dello showbiz. Francesca Fioretti, ex gieffina e compagna del calciatore Davide Astori, esce finalmente allo scoperto con una foto dolcissima insieme alla figlia Vittoria nata lo scorso febbraio. “Francesca&Vittoria aspettando il papino” scrive nella didascalia del primo piano con la testolina bionda della bambina.

I suoi post e le sue foto social sono talmente poche che l'amico Andrea Graffagnini le scrive ironico: “Ogni tanto, una gioia 1 post al mese va bene... Non di più però... I tuoi follower non sono più abituati”. Le poche foto che la ex gieffina condivide con i nfollower sono però cariche di tenerezza e amore: “Qualcuno dondola, che tipa la mia tipa #onelove”. O ancora: “Niente al mondo è più di lei ❤️ @davide_stemper" oppure commentando le sue manine: “L'IMMENSO”. E poi: “La magia della nostra vita....VITTORIA”.