Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo pronti alle nozze

Francesca ed Eugenio sono considerati una delle coppie più belle, ma soprattutto più vere della storia del programma di Maria De Filippi. Tra i due è stato subito colpo di fulmine e, dopo poco più di un anno di relazione è nato Brando, che ora ha 19 mesi. "La nostra vita è decisamente cambiata in meglio da quando è arrivato: è come se avessimo iniziato a vivere veramente dal 28 aprile 2014” racconta Francesca.



"Un bambino ti cambia la vita e ti dona una carica di energia incredibile – continua orgogliosa la ex corteggiatrice - Mi reputo una mamma molto dolce e premurosa e sono anche abbastanza severa”.



Mamma felice e compagna innamorata. "Da quando i nostri occhi si sono incrociati, scendendo quelle scale, non si sono più lasciati” cinguetta su Instagram. E aggiunge: "Come scordarla... La prima volta che sono scesa dalle scale di Uomini e Donne ed ho incrociato il suo sguardo, è iniziata l'avventura che continua tuttora e spero durerà una vita”. Presto si sposeranno, ma è un passo impegnativo, "anche economicamente” ci dicono e così si buttano negli affari: "Sono entrata nel progetto del DKK Store, faccio la testimonial per Tip&Top, succedendo a Karina Cascella" spiega Francesca, pronta a lanciarsi nelle vesti di modella.