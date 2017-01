Francesca De Andrè, tutta sola a Ibiza

Il rumors di una loro rottura non è ancora confermato, ma a testimoniarlo sono le foto che Francesca posta in vacanza. La bella showgirl e l'ex tronista, fidanzati da due anni, una figlia per lui e un passato burrascoso per lei, sembravano davvero una coppia unita e affiatata. Mai una crisi, ma solo tanti progetti da condividere. Eppure gli scatti in solitudine ci fanno pensare a tutto, tranne che ad una fuga d'amore.



Forme sinuose e pose da vera bomba sexy, Francesca si diverte serena tra una gità in barca, un cocktail in riva al mare, serate in discoteca e, maliziosa, si muove conturbante regalando, in diretta dal lettino, un'inquadratura che lascia poco spazio all'immaginazione...