Francesca De Andrè e Daniele Interrante, coppia d'altri tempi

11:58 - Posano in uno scatto d'altri tempi, con lo sguardo complice e la passione pronta a travolgerli. Francesca De Andrè e Daniele Interrante compaiono in una foto social insieme belli e innamorati. Lui fuma il sigaro e la fissa dritto negli occhi e lei fa la dura e provocante con una camicia in pizzo bianco e i capelli raccolti.

E' di qualche giorno fa la dedica che la ex di Interrante , Guendalina Canessa ha fatto a Daniele, padre della sua bambina Chloe: “Non ho mai pubblicato una foto con te, anche se le cose sono andate in una direzione diversa, senza te non avrei fatto la mia bellissima bambina. Sei grande Papy!!!!", ha scritto accanto a un vecchio scatto di famiglia con la piccolina in braccio.

I follower si sono congratulati per questa mossa della Canessa. Del resto la ex gieffina e Daniele hanno superato la fine del loro matrimonio e vivono serenamente la loro situazione di genitori separati. Anche tra Francesca De Andrè e Guendalina tutto fila a gonfie vele e le due, che in comune hanno l'amore (attuale e passato) per Interrante, sono state fotografate di recente insieme come due amiche.