Francesca De Andrè attorcigliata al palo da pole dance

Ospite da Barbara d'Urso Francesca è tornata sull'argomento che riguarda l'ex moglie del suo compagno Daniele Interrante. Pare che Guenda abbia di recente postato uno scatto su Instagram insieme al suo ex. Pronta la repliche della De Andrè: "Guendalina non si mette l'animo in pace. Non si rassegna al fatto che io e Daniele stiamo insieme. Con lei non riesco ad avere rapporti. Anche Daniele è indispettito perché non gli fa piacere che pubblichi queste foto. Glielo dice. Ma non so perché lei continui a farlo. Non accetta".



Francesca intanto si esercita nella pole dance e pare che stia diventando una vera esperta. Per Interrante spettacolini domestici a luci rosse assicurati tutte le sere, bisogna solo procurarsi un palo da salotto.