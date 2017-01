Francesca Cipriani nuda nel calendario: "Meglio essere in carne come me"

Nuda e prorompente. Ecco finalmente il calendario di Francesca Cipriani davanti all'obiettivo di Fabio Scarpati per Eva Tremila. "E' un progetto originale, avevo voglia di fare un calendario perché mi sento molto in forma dopo un anno in cui mi sono impegnata tantissimo in palestra, volevo fare un calendario diverso, che si distinguesse, è culinario, quindi legato anche all'Expo" confessa la ex gf a Tgcom24.

"Arte e cibo, che è anche afrodisiaco.. infatti i maschietti troveranno delle ricette e poi potranno mettersi all'opera.. Volevo anche mandare un messaggio, contro l'anoressia, sono molto formosa e il cibo è salute. Meglio essere in carne come me che portare la taglia 38" continua la Cipriani che nel calendario prodotto dal presidente della Fintrade Marco Mongardini mostra le sue forme senza paura. "Quindi mi troverete immersa nella pasta, nella cioccolata.. Mi sono messa a nudo con simpatia. Io seduco anche con il cibo, mi piace cucinare, sono abruzzese di origine...", dice Francesca.



Per ora non cucina per un uomo: "Sono single e mi piacerebbe deliziare il prossimo fidanzato con la mia cucina" aggiunge Francesca. Progetti futuri? "Mi piacerebbe andare all'Isola dei Famosi. Ho fatto il Grande Fratello e La Pupa e il secchione, mi piacerebbe vedermi nelle vesti o svesti da naufraga" dice la ex gieffina lanciando il suo appello...