Francesca Cipriani non solo un seno XXL... anche un lato B da ammirare

L'ex gieffina sembra voler dimostrare di non essere solo la sexy e conturbante showgirl "dalla settima di reggiseno", che con regolarità delizia tutti con il suo prosperoso décolleté in bella vista. In primo piano infatti in quest'ultimo scatto social è il suo lato B, tutto da ammirare e... desiderare. Specie con quell'effetto nude look dato dalla micro sottoveste ,che svela la nudità del fondoschiena e promette sogni (purtroppo per i follower... sono permessi solo quelli) da mille e una notte. Francesca sembra la fatina di Pinocchio ma... a luci rosse.