Francesca Cipriani, le mani non bastano a coprire un seno XXL

Slip bianchi di pizzo e nulla più. Francesca Cipriani posta una serie di scatti in topless per la gioia dei suoi ammiratori social. La bionda ex gieffina copre con le mani il prosperoso seno, ma con poco successo. Tanta abbondanza non può essere contenuta o coperta e il risultato è irresistibilmente sexy ed esplosivo.

Francesca ammicca e sorride nell'autoscatto social e dietro ai primi piani del suo volto e del suo seno fanno capolino reggiseni appesi. Poi rieccola in lingerie davanti a uno specchio, la vista questa volta è da dietro e il panorama è mozzafiato. Le forme burrose e sensuali della ex Pupa lasciano senza parole. "Buongiorno o buonanotte" cinguetta su Facebook ma per i fan non fa differenza, svegliarsi o andare a letto con le sue curve conturbanti in sottofondo è ciò che si augurerebbero ogni giorno. E in attesa del suo calendario 2015 a tema culinario, di prossima uscita, godono dei suoi scatti social