Francesca Cipriani gioca a fare la sexy infermiera in lingerie

09:48 - Sexy gioco di ruoli per Francesca Cipriani che su Instagram compare vestita da infermiera con tanto di scollatura vertiginosa sulla sua settima misura. Per l'ex gieffina, il cui motto è provocare, questa volta si diverte a incarnare il sogno erotico di ogni uomo. Sotto al camice bianco spunta una sexy lingerie e poi un susseguirsi di curve hot.

Uno sguardo al social per una carrellata di autoscatti con il suo prorompente décolleté in primo piano. Che faccia caldo o freddo poco cambia, i suoi abiti sembrano tagliati su misura per far largo a tanta abbondanza. E se quotidianamente il suo profilo non passa inosservato, vestita da infermierina, con doppio spacco sul seno e sulle gambe, si assicura un certo riscontro da parte dei suoi follower che difficilmente riescono a trattenere commenti piccanti.