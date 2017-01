Francesca Chillemi, pancione esplosivo in taxi boat

Il pancione esplosivo a poche settimane dal parto e il volto sorridente e felice di chi sta per diventare mamma per la prima volta. Francesca Chillemi è bellissima nello scatto postato su Instagram dal compagno Stefano Rosso, figlio del patron della Diesel Renzo. I due in compagnia del fratello di lui Andrea, sono a Venezia per un ultimo viaggetto "in libertà" prima di cominciare con pannolini, poppate e veglie notturne.