Francesca Barra e Claudio Santamaria: ecco le nozze segrete

Nozze segrete a Las Vegas per Francesca Barra e Claudio Santamaria, ma in estate le nozze vere saranno in Basilicata alla presenza anche dei figli. La giornalista indossava un abito bianco senza maniche e con una profonda scollatura, l'attore giacca scura e camicia bluette. Rose per il bouquet, come mostrano le immagini pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi in edicola da mercoledì.