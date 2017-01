Fotoritoccatine da vip: guarda le curve rimodellate

Vogliono apparire perfette, irraggiungibili, cancellare i segni dell'età o qualche piccolo inestetismo. Sul social sono molte le vip che ricorrono a piccoli fotoritocchi con giochi d'ombre, filtri e Photoshop che però non sempre danno il risultato desiderato. Dalla star mondiale Mariah Carey alle nostre showgirl, come Valeria Marini, Guendalina Canessa, Simona Salvemini e non solo...