Wanda Nara in Africa: Icardi tra le zebre (bianconere)!

Wanda Nara e Mauro Icardi in viaggio in Sudafrica. La coppia si è concessa un safari tra leoni, giraffe, elefanti e ovviamente zebre... L'ironia corre sul web e l'allusione a un eventuale ingaggio bianconero è facile. Ma Wanda rimette i follower in riga e scrive “love” soltanto sotto la foto degli elefanti. Accantonate le zebre (per ora), il calciatore e la sua manager postano scatti tra la natura selvaggia. Senza però dimenticare qualche nota di lusso sfrenato come la borsa super-griffata che Wanda utilizza... per il safari!