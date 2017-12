Wanda Nara e Maxi Lopez insieme per il compleanno del figlio Costantino

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Tra Wanda Nara e Maxi Lopez pace è fatta per il bene di tutti soprattutto per la serenità dei loro tre bambini: Valentino (8 anni), Costantino e Benedicto (5). Lopez, attaccante dell'Udinese e Mauro Icardi, marito della Nara (con cui ha avuto due bambine, Francesca e Isabella), hanno così festeggiato insieme il compleanno di Costantino che ha compiuto 7 anni. "Ti amo Coki ti auguro salute pace e tanto amore .. per sempre tua mamma", ha cinguettato Wanda. Guarda le immagini della festa...