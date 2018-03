Una sera da "Scandal...o" con Jean Paul Gaultier

La Fashion Week milanese è stata l'occasione per vedere per la prima volta insieme il magazine "Grazia" e Jean Paul Gaultier per un evento esclusivo: "Scandal Party", una serata che ha coniugato eleganza ed eccentrità, ispirata a "Scandal", la fragranza lanciata dall’enfant prodige della moda francese, cui Jean Paul Gaultier ha dedicato una giornata di celebrazioni in occasione della settimana della moda milanese. “Siamo orgogliosi di ospitare e celebrare con un evento unico Gaultier, uno stilista che ha segnato la storia della moda”, ha dichiarato il direttore di Grazia, Silvia Grilli. La serata si è svolta alla Palazzina Appiani a Milano e, oltre a vedere la presenza di molti volti noti, è stata animato da un surprise show, con la performance esuberante e alternativa di La Boum.