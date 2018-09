Durante la settimana della moda Milano è in fermento e i vip che la popolano pure. Corrono da una sfilata all'altra, chi a piedi, chi in auto e chi in bici, e appena possono scambiano quattro chiacchiere (con selfie) tra loro in attesa di una nuova passerella. Elisabetta Canalis, Cristina Marino, Fedez, Chiara Ferragni, guarda come stanno "affrontando" l'impegnativa fashion week le star dello showbiz.